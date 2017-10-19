كمال شاتيلا يؤكد ان الامة العربية بحاجة ماسة لمشروع عبدالناصر القومي النهضوي كي تقهر التحديات المحدقة بها
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جرينتش+2 07:32
ابن سلمان يلاحق كبار الفاسدين السعوديين رغم انه افسد منهم

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