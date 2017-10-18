هيفاء وهبي تمثل “صقور العرب ” وتحبط قرار وقفها عن العمل بمصر

يبدو ان الفنانة هيفاء وهبي أصبحت اكثر نشاطاً في الفترة الأخيرة بعد قرار منعها من التمثيل في مصر لحين انتهاء أزمتها مع المنتج محمد السبكي مؤخراً، وهو القرار الذي أثار جدلاً كبيراً، إلا ان هيفاء تعاقدت مؤخراً على أكثر من عمل تقدمه في مصر رغم عدم انتهاء الأزمة.

فاجأت هيفاء وهبي الجميع مؤخراً ببدءها مفاوضات مع عدد من المنتجين المصريين للتعاقد على أعمال جديدة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي لم تنته فيه أزمتها مع المنتج محمد السبكي وقرار إيقافها عن العمل لحين سداد المبالغ المالية المطلوبة منها.

وتوصلت هيفاء وهبي لاتفاق شبه نهائي مع المنتج ممدوح شاهين للمنافسة في رمضان المقبل بمسلسل جديد بعد ان قدمت معه العام الحالي مسلسل “الحرباية”، وكذلك توصلت لاتفاق آخر مع شركة “الريماس للانتاج الفني” لتقديم فيلم جديد من بطولته في عام 2018، وهي الاخبار التي أثارت الجدل بسبب اصرار هيفاء على العمل رغم قرار الإيقاف.

وقالت مصادر إن هيفاء وهبي لم تتعاقد بشكل رسمي مع هذه الأعمال حتى انتهاء الأزمة، حتى لا تتجدد مرة أخرى ويوقع عليها عقوبات جديدة، وقد تكون أخبار تعاقداتها لاستفزاز المنتج محمد السبكي الذي يصر على منعها من العمل، وأكدت المصادر ان ازمة هيفاء وهبي ستنتهي قريباً خصوصاُ انها ابدت موافقة على رد جزء من المبالغ المطلوبة، بالإضافة الى إعلان نقابة الممثلين رغبتها في انهاء الازمة ودياً خصوصاً انها لم تكن ترغب في إحداث ضة بقرار معاقبة هيفاء وانما للفت انتباهها للأمر فقط.

واستمراراً لحالة النشاط الفني لهيفاء وهبي، فتستعد الفترة الحالية للمشاركة في لعبة “صقور العرب” مع قناة mbc، ونشرت هيفاء صوراً وبرومو من اللعبة بملابس المحاربين، ومن المتوقع ان تحضر المؤتمر الصحفي الخاص بالبرنامج غداً.