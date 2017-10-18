لخنق الصوت الفلسطيني .. هجمة اسرائيلية على المكاتب الاعلامية في سائر مدن الضفة الغربية بحجة دعمها للارهاب
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جرينتش+2 02:24
هيفاء وهبي تمثل “صقور العرب ” وتحبط قرار وقفها عن العمل بمصر

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