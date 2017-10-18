لخنق الصوت الفلسطيني .. هجمة اسرائيلية على المكاتب الاعلامية في سائر مدن الضفة الغربية بحجة دعمها للارهاب

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، أسفرت عن اعتقال 24 فلسطينيًا وإغلاق شركات إعلامية.

وأفاد بيان لـ “جيش” الاحتلال، بأن قواته اعتقلت 18 فلسطينيًا ممن وصفهم بـ “المطلوبين”، 15 منهم بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الناطق باسم قوات الاحتلال، إنه تم مداهمة ثمانية وسائل إعلام وشركات إنتاج فلسطينية، بزعم “الاشتباه في بثها وإرسالها مواد تحريضية ومشجعة للإرهاب”.

وأشار في ذات البيان إلى أن قوات الاحتلال أغلقت شركات إنتاج إعلامية مثل رامسات وترانس ميديا، بالإضافة لمصادرة معدات من شركات تعطي خدمت لقنوات؛ الأقصى والقدس.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت “مطلوبيْن” يشتبه فيهما بـ “التحريض”، متابعًا: “تأتي هذه الحملة في إطار جهود الإحباط الشامل التي تهدف لاستهداف معالم الإرهاب المختلفة، ومن بينها التحريض”.

وأوضح مراسل “قدس برس”، أن قوات الاحتلال أغلقت مقر شركتي “بال ميديا” و”ترانس ميديا” للبث الإعلامي في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، قبل أن تُصادر معداتها، وتضع قرارًا على مدخلها يتضمن إغلاقها لـ 6 شهور.

وبيّن أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا مقرات شركات؛ “بال ميديا”، “ترانس ميديا”، و”رامسات” للبث الإعلامي، في مدينتي رام الله (شمال القدس) والخليل (جنوبًا)، وقامت بمصادرة محتوياتها، وإغلاقها لستة شهور أيضًا.

واندلعت مواجهات على دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس، بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، أسفرت عن إصابة مواطنين بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط.

وفي القدس المحتلة، دهمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمالي شرق المدينة، واعتقلت ستة شبان فلسطينيين على الأقل (لم يتطرق لهم بيان جيش الاحتلال)؛ قبل أن تقوم بنقلهم للتحقيق معهم.

ونفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات في مدينة طولكرم شمال القدس واعتقلت ثمانية مواطنين على الأقل، تخلل ذلك مواجهات مع المواطنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابيْن الشقيقيْن؛ مهدي ومحيي عمر البداونة من مخيم عايدة للاجئين شمالي بيت لحم ، بعد مداهمتها منزلهما والعبث بمحتوياتهما.

ونوه مراسل “قدس برس” في الخليل، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عامر الجعبري؛ مدير شركة “ترانس ميديا” الإعلامية، بعد مداهمة منزله، وإبراهيم الجعبري؛ المدير الإداري للشركة.

هذا وقد دعا “منتدى الإعلاميين الفلسطينيين” للحضور والمشاركة في وقفة احتجاجية ينظمها اليوم ضد حملة الإغلاق التي تشنها إسرائيل على المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية المحتلة.

وورد في بيان صادر عن المنتدى: “يدعوكم “منتدى الإعلاميين الفلسطينيين” للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد حملة الاحتلال الإجرامية بحق الصحافة الفلسطينية وإغلاق مؤسسات إعلامية في الضفة المحتلة وللتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين”.

وأشار الصحفيون في بيانهم إلى أن الحملة سوف تنطلق في تمام الساعة الـ11:45 من صباح اليوم الأربعاء، وذلك أمام برج الصحفيين “شوا وحصري” في غزة.

شركة “بال ميديا للإنتاج الإعلامي”، أعلنت من جهتها أن “قوات الاحتلال داهمت مكاتب وسائل إعلام وشركات إنتاج فلسطينية في مدن الضفة الغربية، بينها مكاتب شركة “بال ميديا”، مشيرة إلى أن “قوات الاحتلال صادرت معدات وأجهزة من داخل مكاتب الشركة الرئيسية في رام الله والخليل ونابلس معلنة إغلاقها لستة أشهر”.

واعتبرت “بال ميديا” أن “هذا العمل يهدد مواصلة عملها وتقديم خدماتها للقنوات الفضائية وإنتاج البرامج لوسائل إعلام محلية وعربية وعالمية”.

وناشدت “بال ميديا” في هذه المناسبة جميع الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية مساعدتها لاسترجاع معداتها وإعادة فتح مكاتبها ووقف هذه السياسة التي تهدد بقاء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية واستمرارها في إسماع العالم الصوت الفلسطيني الحر.