لخنق الصوت الفلسطيني .. هجمة اسرائيلية على المكاتب الاعلامية في سائر مدن الضفة الغربية بحجة دعمها للارهاب
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جرينتش+2 02:24
تقهقر “داعش” في سوريا والعراق يدفع ارهابها نحو اوروبا

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