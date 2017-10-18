تعليق الدراسة في مدرسة للاناث بالبادية الشرقية جراء اطلاق النار حولها

ألقت “قوة امنية مشتركة من قوات الدرك وقوات البادية الملكية، القبض على شخصين اطلقا العيارات النارية في الهواء قبل ايام داخل احدى مدارس البادية الشمالية دون وقوع اصابات، على اثر مشاجرة بين طالبين في مدرسة للبنين الأحد الماضي”.

وأضاف المصدر بحسب بيان لمديرية الأمن العام، “ان القوة الامنية القت القبض على الشخصين خلال مداهمة نفذت صباح اليوم لعدد من الاشخاص في احدى مناطق البادية الشمالية”، مشيرا الى أنه وعلى اثر ذلك “قام ثلاثة اشخاص بعد الانتهاء من المداهمة بإطلاق عيارات نارية بالهواء من سلاح (خرطوش) خارج اسوار مدرسة للإناث في ذات المنطقة دون وقوع اصابات تذكر، وبوشرت التحقيقات لتحديدهم والقاء القبض عليهم.

وكانت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية وبالتنسيق مع متصرف اللواء والاجهزة الامنية في المنطقة، علقت الدراسة اليوم الأربعاء في مدرسة ثانوية بنات الصالحية، اثر إطلاق نار في جوارها من قبل مطلوبين على خلفية قضايا.

ووفق شهود عيان، فإن اشخاصا يستقلون اربع مركبات قاموا بفتح النار تجاه ثانوية الصالحية للبنات صباح اليوم، ما أثار الفوضى والرعب داخل المدرسة، حيث قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتور عمر الهامي، بالتنسيق مع متصرف اللواء الدكتور مالك خريسات تعليق الدراسة في المدرسة اليوم الاربعاء.

وفي التفاصيل، فإن اثنين من هؤلاء الأشخاص كانوا اقتحموا الأحد الماضي مدرسة الصالحية الثانوية للبنين على خلفية مشاجرة بين طالبين استدعى كل منهما ذويه ليتبين فيما بعد أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية على خلفية قضايا أمنية، أطلق أحدهما عيارات نارية من سلاح اتوماتيكي كان بحوزته على خلفية ملاسنة بين طالبين في المدرسة، فيما اصيب مواطن اثر مشاجرة في المنطقة بعد تعرضه للضرب على خلفية المشكلة ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة.

وأوضح خريسات أن “ملاسنة بين طالبين في المدرسة وتبادل السباب والشتائم دعا اولياء امور للتدخل”، مشيرا الى ان احد اولياء الامور قام بإطلاق عيارات نارية من سلاح اتوماتيكي (كلاشنكوف) في ساحة المدرسة، والبالغ عدد طلبتها 280 طالبا، ما ادى الى حالة من الفزع والهلع بين الطلبة”، ثم تبين أنه مطلوب مع آخرين على خلفية قضايا أمنية.

وحسب متصرف اللواء فإن احد الاشخاص قام بإطلاق عيارات نارية في المنطقة خارج مدرسة الصالحية الثانوية للبنات دون وقوع اية اصابات، مشيرا الى ان مدير التربية قرر بالتنسيق مع الوزارة تعليق الدراسة في المدرسة حفاظا على السلامة العامة للطالبات البالغ عددهن 482 طالبة.

واشار خريسات الى انه تم اتخاذ اجراءات احترازية في أعقاب اجتماع مع الاهالي ومدير التربية، وأن الدراسة ستستأنف صباح غد كالمعتاد، مستهجنا في الوقت ذاته تلك الحادثة التي أفزعت الطلبة والمدرسين.