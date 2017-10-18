تزويد سوريا بطائرة “سو 24” الروسية المتطورة يثير مخاوف اسرائيل

أعلنت مصادر إعلامية عن قلق خبراء الطيران الأمريكيين والإسرائيليين من طائرة سورية مطوّرة من طراز “سو-24”.

ويشار إلى أنهم ينظرون إلى قاذفة القنابل “سو-24إم2” بأنها أكثر الطائرات الحربية السورية خطورة.

وتستطيع طائرة “سو-24إم2” الوصول إلى أهدافها على ارتفاع جد منخفض لترميها بأطنان من القنابل.

يُذكر أن طائرات “سو-24إم2” مزودة بجهاز التنشين “غيفيست” الذي يزيد دقة إصابة الأهداف بالقنابل غير الموجهة.

وبات معلوما أيضا أنه تم تزويد طائرات “سو-24إم2” بصواريخ جو/أرض “إكس-29إل” الموجهة بالليزر.

ويبلغ وزن هذا الصاروخ 660 كيلوغراما منها 116 كيلوغراما وزن المادة المتفجرة. ويبلغ طوله 4.5 متر.

أما مداه فيصل إلى 10 كيلومترات. ويطير الصاروخ بسرعة أقصاها 600 متر في الثانية. ويمكن إطلاقه من ارتفاعات تتراوح بين 200 متر و10 كيلومترات. وتستطيع الطائرة إطلاقه حين تحلق بسرعة 1250 كيلومترا في الساعة.

وظهرت المعلومات عن وجود طائرات “سو-24إم2” في سوريا في صيف العام الماضي، حسب وكالة أنباء موردوفيا إحدى وكالات الأنباء الروسية.