اكبرهم سناً السبسي .. لمحة عن اعمار ابرز حكام العالم    

من المتوقع ان يصبح سباستيان كورتس رئيسا للنمسا، وبذلك سيكون الاصغر سناً في تاريخ الاتحاد الأوروبي والأصغر سناً كذلك في العالم حالياً، ذلك لانه ابن 31 عاما فقط.

وبهذه المناسبة تورد “المجد” قائمة باعمار ابرز الحكام ورؤساء الدول في العالم ..

– سباستيان كورتس، النمسا، 31 عاما

– كيم جونغ أون – كوريا الشمالية- ‏33 عاما

– الشيخ تميم بن حمد الثاني – قطر- ‏37 عاما

– إيمانويل ماكرون – فرنسا – 39 عاما

– جاستن ترودو – كندا – 45 عاما

– بشار الأسد – سوريا – 52 عاما

– الملك محمّد السادس بن الحسن – المغرب- ‏54 عاما

– الملك عبد الله الثاني – الأردن- ‏55 عاما

– تيريزا ماي – بريطانيا – 61 عاما

– عبد الفتاح السيسي – مصر – 62 عاما

– فلاديمير بوتين – روسيا – 65 عاما

– بنيامين نتنياهو- إسرائيل- ‏67 عاما

– الملك حمد بن عيسى آل خليفة – البحرين – 67 عاما

– حسن روحاني- إيران- ‏69 عاما

– الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان- الإمارات العربية المتحدة – ‏69 عاما

– دونالد ترامب – الولايات المتحدة – 71 عاما

– رودريغو دوتيرتي – الفيلبين – 72 عاما

– السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد – عُمان – 77 عاما

– الرئيس عبد العزيز بوتفليقة – الجزائر- ‏80 عاما

– الرئيس محمود عباس- السلطة الفلسطينية- ‏82 عاما

– الملك سلمان بن عبد العزيز – المملكة العربية السعودية – 82 عاما

– الرئيس ميشال عون- لبنان- ‏82 عاما

– الأمير صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح – الكويت – 88 عاما

– الرئيس محمد الباجي قائد السبسي – تونس – ‏91 عاما