استشهاد العميد عصام زهر الدين قائد العمليات الحربية في دير الزور

استشهد العميد في الحرس الجمهوري وقائد العمليات في دير الزور، المرحوم عصام زهر الدين، اليوم الأربعاء إثر انفجار لغم في منطقة حويجة صكر داخل مدينة دير الزور.

وقال أحد القادة الميدانيين، لمراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “لغما أرضياً انفجر بسيارة اللواء زهر الدين قائد قوات الحرس الجمهوري بدير الزور شرقي سوريا، خلال تواجده في بلدة حويجة صكر ما أدى الى استشهاده”.

وكان لزهر الدين دور في التقدم الذي أحرزته قوات الجيش السوري في مدينة دير الزور، والمناطق المحيطة بها، والتي وصلت من خلالها إلى مدينة الميادين الاستراتيجية.

وكانت قوات الجيش العربي السوري بقيادة زهر الدين، قد فكت الحصار عن قواتها المحاصرة داخل مدينة دير الزور مؤخراً، إضافةً إلى فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري.

وكان قائد ميداني في الجيش السوري قد اكد أن الجيش طوق كامل الاحياء التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الارهابي بمدينة دير الزور، بعد تحرير عدد من القرى بريف دير الزور الشمالي.

وقال القائد الميداني إن “الجيش السوري سيطر على قرى الموحسن والبوليل والزباري والبوعمر بالريف الشمالي لدير الزور”.

وتابع القائد الميداني ” كما سيطر الجيش السوري على معمل الورقة في منطقة الـ 7 كم شمال المدينة ليحكم بذلك الحصار على مسلحي “داعش” داخل احياء الحميدية والشيخ ياسين والعمال والرشدية والرصافة والصناعة والمطار القديم وجزء من حيي الموظفين والجبيلة”.