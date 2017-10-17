شيرين عبدالوهاب تدلي بدلوها في قضية الغاء حفلها بالسعودية

اعتذرت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن عدم إحياء حفلها الغنائي الخيري في المملكة العربية السعودية، بعد أن استشعرت الريبة من الجهة المسؤولة عن الحفل، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عنها.

وقالت شيرين، في بيانها: “نظراً لانتشار عدة أقاويل في الصحف السعودية، تؤثر سلباً علي الهدف الأوحد من الحفل وهو جمع التبرعات الخيرية، علماً بأنه لم يكن هناك تعاقد رسمي بين مكتبي والجهة المسؤولة عن الحفل، بل كان اتفاقاً شفهياً فقط، وعليه طلب مكتبي الإعلامي من مسؤولي الحفل عدم نشر أي أخبار عن الحفل إلا بعد الوصول لاتفاق رسمي، لكنه تفاجأنا بعكس ذلك تماماً”.

وأضافت: “وعليه لم أجد حلاً سوى الاعتذار عن استكمال تعاقد الحفل، وإلغائه في الفترة الحالية، احتراماً لجمهوري السعودي”.