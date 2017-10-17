رياضيون إسرائيليون يشاركون في مباراة رياضية تستضيفها دولة الامارات

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن مشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة رياضية تقام في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على موقعها امس الاثنين: إن أبوظبي وافقت على مشاركة فريق الجودو الاسرائيلي، في بطولة “غراند سلام”، على أن يحملوا شعار الاتحاد، لكون أن أبوظبي لا تقيم علاقات علنية مع اسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن يصل أكثر من 12 رياضيا للمشاركة في البطولة، التي ستعقد بين 26 وحتى 28 تشرين الأول الجاري.

ومن بين اللاعبين الإسرائيليين سيشارك في المباراة لاعب الجودو الإسرائيلي، أوري ساسون، أيضا الحائز على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو والذي هزم خصمه المصري، إسلام الشهابي، بعد أن رفض الأخير مصافحته قبل المباراة.

وقالت الصحيفة : إنه كما جرى في الماضي، ستظهر على الجهة الخلفية من قمصان اللاعبين الإسرائيليين رمز اتحاد الجودو العالميّ، بدلا من شعار إسرائيل.

وأشارت إلى أنه في حال فاز الإسرائيليون بالميدالية لن يُرفع علم إسرائيل، وسيتم الاكتفاء برفع علم اتحاد الجودو، بصمت في حال فازوا بالميدالية الذهبية.

يذكر أن دولة الإمارات العربية لا تقيم علاقات رسمية مع اسرائيل، رغم أن مصادر عبرية تتحدث عن عقد لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين في مناسبات مختلفة.