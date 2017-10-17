رئيس الوزراء في هولندا- وليس الاردن- يتنقل بالدراجة الهوائية

تلقى رئيس الوزراء الهولندي دعما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور له يستخدم الدراجة أثناء توجهه للقاء الملك في قصره وذلك من أجل إعلام الملك آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة.

ويظهر في الصور رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2010، يوقف دراجته بجوار السجادة الحمراء داخل القصر الملكي.

وتعتبر الدراجات الهوائية أكثر وسائل التنقل انتشارا بين سكان المملكة الهولندية التي يعيش بها 17 مليون نسمة، ويعتبر الهولنديين الدراجة وسيلة صديقة للبيئة.

يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه يعتبر رمزا للتواضع في هولندا، من خلال حرصه على قيادة الدراجات الهوائية بدلا من السيارات المصفحة التي يستخدمها أصحاب المناصب السياسية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه قد ذهب إلى لقاء رئيس الجمهورية التركي السابق عبد الله جول خلال زيارته الرسمية إلى هولاندا عام 2012 بنفس الطريقة.