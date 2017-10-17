الجيش العراقي يسيطر على كركوك وسنجار والابار النفطية بالمنطقة بعد اندحار قوات البيشمركة التي كانت تحتلها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:06
داعشية تعلن ان زوجها ترك “داعش” بعدما شاهد حرق الطيار الكساسبة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني