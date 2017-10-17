الجيش العراقي يسيطر على كركوك وسنجار والابار النفطية بالمنطقة بعد اندحار قوات البيشمركة التي كانت تحتلها
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جرينتش+2 07:06
خبر مؤلم.. القاهرة اشد مدن العالم خطراً على النساء

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