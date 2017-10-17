الرئيس الفنزويلي مادورو يهنئ شعبه ويفتخر بنتائج الانتخابات الاخيرة

هنأ رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس جميع الشعب الفنزويلى الذى مارس حقه فى التصويت يوم امس الاول لانتخاب المحافظين والحكام فى 23 من ولايات البلاد.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو ان “61.4٪ من المشاركة، وهو أعلى مستوى من المشاركة التي حصلنا عليها في الانتخابات الإقليمية … مع هذا نقول للعالم أننا شعب ديمقراطي، شعب يريد السلام والحياة في ديمقراطية.

وفي هذا الصدد، أفاد أن ال شافيسمو فاز في 17 محافظة (ولاية) والمعارضة الفنزويلية فازت في خمسة “منذ أن أعلن أنني أدرك كل النتائج وأهنئ المحافظين والحكام المنتخبين في هذا اليوم الجميل.

وشدد على أن الشعب قد أظهر مرة أخرى أن الطريق الواجب اتباعه هو طريق الديمقراطية والحوار والتفاهم وأن الطريق لن يكون أبدا عن طريق العنف أو الحرب الاقتصادية أو تخريب الخدمات العامة التي هي لاستخدام الشعب.

قال الرئيس نيكولاس مادورو لقد فزنا ب 75٪ من محافظات البلاد والمعارضة لديها 25٪، ويقول لــ (CNN) سجلو هذا جيدا، في فنزويلا ال شافيسمو مازالو على قيد الحياة واقفين على اقدامهم ولا تزال قائمة، في العد الوطني ال شافيسمو احرز 54٪ من مجموع الأصوات مقابل 45٪ من المعارضة، بفارق تسعة نقاط هذا ماقال الرئيس نيكولاس مادورو.

ووصف الرئيس أيضا الانتصار الذي حققه بأنه انجاز في خضم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب متعددة الأشكال التي كانت الثورة البوليفارية ضحية لها.

دعا الرئيس مادورو المعارضة الفنزويلية إلى الاعتراف بالنتائج الانتخابية ب سلام، حتى تعمل من أجل تنمية (الولايات)المحافظات الفنزويلية، ودعى المعارضة الى عدم اعمال التخريب في ممتلكات الدولة والشعب.

لقد امر الرئيس نيكولاس مادورو الجمعية الوطنية التاسيسية (ANC) بالتدقيق 100٪ من الأصوات التي حصل عليها بعد الانتهاء من الانتخابات أطلب من الجمعية الوطنية التأسسيسة بإجراء مراجعة عامه للانتخابات الاقليمية.

وشكر الرئيس نيكولاس مادورو أيضا جميع شعوب العالم التي اهتمت بالعملية الانتخابية التي جرت في فنزويلا والتي أعربت مرارا وتكرارا عن تضامنها في مواجهة الهجمات الإمبريالية.