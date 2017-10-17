  الامن القطري يداهم قصر شيخ معارض آخر من آل ثاني

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بعد أن تعرض قصره في الدوحة لاقتحام مسلح من قبل أمن الدولة، إن “هذه هي عاداتهم لا يعرفون عهداً ولا ذمة حرمة المنازل تنتهك”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “استباحوا كل شيء في قطر، ولم يتبق إلا أسماؤنا لم تُستبح”.

يذكر أن الأمن القطري داهم قصر الشيخ سلطان بن سحيم وقام بمصادرة نحو 137 حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده وزير الخارجية السابق، سحيم بن حمد آل ثاني، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.

وهذه هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.