اصدار جديد.. الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربية

صدر حديثاً عن منشورات الجمل كتاب جديد للدكتور كامل مصطفى الشيبي تحت عنوان “الحلاّج موضوعاً للآداب والفنون العربية الشرقية قديماً وحديثاً”، وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

أهمية هذا الكتاب، الذي بين أيدي القُراء، ليست في كون الحلاّج موضوعاً، بل أهميته القصوى في ربط العالمين القديم والحديث في العرض لموضوع واحد – هو هذا الصوفي – وتلك الفرصة نادرة لدارسي الأدب والفكر كما هي فرصة للباحثين النفسيين والادتماعيين يتبيّن منها كيف كان التجاوب مع الأحداث والرجال، وكيف تطور خلال القرون، حتى جاء شعراؤنا – بالأخص – على الأعقاب ليمارسوا هذه المساهمة المتجددة بعقلية القرن العشرين، وأجمل ما تسفر عنه هذه المقارنة أن المعاصرين، من الشعراء على الخصوص، تعلقوا بالرمز في حين كان سلفهم يتشبّث بالتفصيلات تفنيداً أو استحياءً أو شرحاً أو رثاءً أو بها جميعاً.