الجيش العراقي يسيطر على كركوك وسنجار والابار النفطية بالمنطقة بعد اندحار قوات البيشمركة التي كانت تحتلها
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إسلاموفوبيا.. فيلم تركي قيد التصوير يثبت للعالم سماحة الإسلام

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