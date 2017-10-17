إسلاموفوبيا.. فيلم تركي قيد التصوير يثبت للعالم سماحة الإسلام

تتواصل في ولاية أنطاليا التركية، أعمال تصوير فيلم “إسلاموفوبيا” ، بمشاركة نخبة من الفنانين بينهم نجوم من هوليوود، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على سماحة الإسلام “دين السلام والرحمة”.

ويشرف المخرج والسيناريست التركي عمر صاري قايا على أعمال التصوير التي تجري في الأماكن التاريخية والسياحية في أنطاليا، بمشاركة فنانين ونجوم من 48 بلدا حول العالم.

ومن المقرر أن يتم تصوير الجزء الأخير من الفيلم في هولندا، حيث يؤدي دور البطل “عمر” الفنان آدم دورمي من الولايات المتحدة الأمريكية، ودور البطلة “نينا” الفنانة الأرمينية “هريبسيمي سارجسيان”.

وسيشارك عدد من نجوم هوليوود مثل “روبرت دي نيرو”، و”أليك بالدوين”، و”جاكي شان”، و”ميل غيبسون”، ضيوف شرف في الفيلم الذي من المفترض أن يشرح للعالم قيم السلم والأمن التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وفي حديث للأناضول، قال المخرج “صاري قايا”، إن فريق عمله قطع شوطا كبيرا حتى الآن فيما يتعلق بالمشروع الذي يتبنى شعار “السلام والصفح”، مشيرا أن 85 % من الفيلم سيصور في أنطاليا، والجزء الآخر في هولندا.

وأضاف: “سنكون حريصين من خلال العمل على التعريف بسماحة ورحمة الإسلام للعالم أجمع، وسنثبت أن المسلمين ليسوا إرهابيين”.

ولفت صاري قايا أن “عائدات الفيلم الجديد ستصرف كلها لمصلحة الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية حول العالم”.