حزب التيار الوطني يقرر حل نفسه ويدعو مؤسسة الحكم لاشراك سائر القوى السياسية والنقابية والثقافية في صنع القرار
أهم العناوين
جرينتش+2 03:12
محاصرة قطر وتخبط حكامها يفسحان المجال في تشكيل حكومة بالمنفى

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني