“مجتهد” يكشف المزيد من اسرار ابن سلمان ودوائر الحكم السعودي

وعد المغرد السعودي المعروف “مجتهد”، عبر حسابه في موقع “تويتر”، متابعيه بالكشف عن مكان اختفاء ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أثناء شعوره بالخطر، لينشر سلسلة تغريدات امس الأحد، كاشفًا عن هذا المكان.

وكشف “مجتهد” في تغريداته، كيف يستغل بن سلمان حقل “شيبة” النفطي الحدودي بين الإمارات والسعوديّة، كطريقة للتواصل مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، كما كشف عن رجل أعمال، قال عنه إنّه “اشترى” جميع الأمراء الذين تتابعوا على إمارة مكة.

وقال “مجتهد” في واحدة من تغريداته ” كيف يستخدم محمد بن سلمان حقل شيبة النفطي للتواصل مع ابن زايد؟ أين يختفي ابن سلمان إذا أحس بالخطر؟ على ماذا يراهن محمد بن سلمان في مواجهة بقية الأسرة؟”.

وأضاف “ماذا يجري لرؤوس الأموال ، من رجل الأعمال الذي أراد إخراج نصف مليار بطائرته الخاصة ومُنع؟ وهل هو الذي دفع 30 مليون رشاوي لتهريب 350 مليون ونجح؟”.

وتابع “مجتهد” “ومن رجل الأعمال الذي اشترى كل الأمراء الذي تتابعوا على منطقة مكة؟ وهل هو الذي اشترى معظم قضاة مكة؟ وهل هو الذي اشترى كبار موظفي الأمانة؟”.

وقد وقعت الأسبوع الماضي، عملية اقتحام للقصر الملكي في جدة، إذ قتل عدد من الحراس، بالإضافة إلى منفذ العملية، التي قالت عنه وسائل الإعلام، إنّه لا ينتمي لأي جماعة أو فصيل جهادي، مما أثار كثيرا من التساؤلات”.