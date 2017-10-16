حزب التيار الوطني يقرر حل نفسه ويدعو مؤسسة الحكم لاشراك سائر القوى السياسية والنقابية والثقافية في صنع القرار
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جرينتش+2 12:47
“مجتهد” يكشف المزيد من اسرار ابن سلمان ودوائر الحكم السعودي

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