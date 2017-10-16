على الباغي تدور الدوائر.. في محل تجاري بصويلح

اعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام، ان البحث الجنائي وشرطة شمال عمان قد القيا القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بالاشتراك بإضرام النار بمحل تجاري في منطقة صويلح تسببت بوفاة رابع كان معهم.

وقالت هذه الادارة في بيان اصدرته اليوم الاثنين “ان بلاغا ورد مساء امس لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان بوجود حريق بأحد محال الالبسة النسائية حيث تحركت كوادر المركز الامني والبحث الجنائي والمختبر الجنائي ومجموعات الدفاع المدني التي عملت على إخماد الحريق، حيث تبين وجود جثة داخل المحل وبوشرت التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المتوفى واسباب الحريق”.

واضاف البيان، “ان فريق التحقيق المشكل من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان وبعد جمع الادلة والمعلومات من مسرح الجريمة والتوسع بالتحقيقات تمكن من تحديد هوية المتوفى اضافة الى التعميم على احدى المركبات المشتبه بها والتي تواجدت في مكان الحادث لحظة اشتعال النيران في المحل وجرى ضبط مالكها الذي اعترف بالتحقيق معه بوجود خلاف بينه وبين مالك المحل التجاري، وانه قام مساء امس بالاشتراك مع ثلاثة اشخاص اخرين بسكب مادة بترولية في المحل وإضرام النار فيه، إلا أن النار حاصرت أحدهم بعد اشتعالها وحالت دون خروجه من المحل ما ادى الى وفاته، فتركوه ولاذوا بالفرار من المكان”، وتم إلقاء القبض على كافة الشركاء وتولى المدعي العام المختص التحقيق في القضية.