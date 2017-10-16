ضغوط مصرية واماراتية على “ابو مازن” للمصالحة مع دحلان

كشفت مصادر فتحاوية رفيعة المستوى، عن مطالبة مصرية من رئيس السلطة محمود عباس “أبو مازن” بطي صفحة الماضي مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان وعودة العلاقة الأخوية بينهما لترتيب البيت الفتحاوي الداخلي في ظل المتغيرات الاقليمية الجارية وفي أعقاب إتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقالت المصادر: بأن أبو مازن تلقى رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد خلالها الأخير على جدية المطالبة بفتح صفحة جديدة مع دحلان، وطي صفحة الخلافات الماضية معه، وعودة الأمور الى سابق عهدها، وذلك في أعقاب إتفاق المصالحة مع حماس، مضيفة بأن أبو مازن لم يرد على هذه الرسالة حتى الآن وينتظر دراسة الأمر مع أعضاء اللجنة المركزية والقيادة الفلسطينية.

وأبلغ الرئيس المصري، أبو مازن بضرورة المضي قدما في إنهاء الخلاف القائم مع دحلان وذلك من أجل عودة الأمور وترتيب الوضع الفلسطيني والفتحاوي الداخلي.

ورفض الرئيس أبو مازن العديد من الوساطات العربية والداخلية فيما يتعلق بملف دحلان، رغم أن الأخير أعرب عن رغبته وإستعداده لمصالحة عباس في آخر تصريح له عقب توقيع اتفاق المصالحة مع حركة حماس.

وأكدت ذات المصادر، بأن دولة الإمارات تدخلت على خط الوساطة بين أبو مازن ودحلان وطالبت مصر بالضغط على عباس من أجل مصالحة دحلان في اقرب وقت.