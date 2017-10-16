صفية العمري تنتقد تدني لغة الحوار في المسلسلات المصرية

استنكرت الفنانة المصرية صفية العمري، انتشار ظاهرة الشتائم المبتذلة في الدراما التليفزيونية خلال الآونة الأخيرة.

وقالت العمري إن تلك الألفاظ إذا كانت مستمدة من الشارع المصري، فلابد من مراعاة سكان البيوت والأطفال، ممن يشاهدون المسلسلات والأفلام عبر شاشة التليفزيون، بحسب قولها، مضيفة أن احترام مشاعرهم يقتضي عدم تلفظ أبطال تلك الأعمال الفنية بهذه الألفاظ الجارحة وما شابه.

يذكر أن صفية العمري قد كُرمت أخيراً من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته المنقضية، التي حملت اسم الفنان المصري، حسين فهمي.