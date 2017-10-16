سلاف فواخرجي تتعرض للضرب المبرح من زميلها يوسف الخال

تصوّر حالياً الممثلة السورية سلاف فواخرجي مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “هوا أصفر” الذي تشارك بطولته مع الممثل اللبناني يوسف الخال في أول تعاون درامي يجمعهما.

للمرة الأولى تقف سلاف فواخرجي ويوسف الخال في عمل درامي جديد حيث يجسّد كل منهما دور البطولة في المسلسل وتكشف فواخرجي في تصريحاتها أنها تجمعها علاقة حب بينها – وهي تجسد شخصية شغف – وبين يوسف الخال الذي يجسّد شخصية كريم ضمن أحداث المسلسل ولكن علاقة حب من نوع خاص تشهد الكثير من ساعات الحزن والألم والبكاء وكلها كانت مشاعر حقيقية عاشتها بطلة العمل بالإضافة إلى مشاهد الضرب التي جمعتها بكريم ضمن أحداث المسلسل والتي لم تستطع التخلص من آثارها لفترات طويلة بعد تصوير هذه النوعية من المشاهد.

تشير فواخرجي إلى أنَّ ما جذبها لتقديم شخصية شغف أنها تجسّد مشاعر المرأة بكل ما تحمله من لحظات انكسار وضعف وقوة وحزن وألم وانتصار وفيها تمرّد على العنف والظلم التي تمرّ به في حياتها؛ وهو ما يفسّر سبب اختيارها لتغيير لون شعرها ليتناسب مع مراحل تطوّر شغف في أحداث المسلسل”.

تؤكّد بطلة “هوا أصفر” أنها كانت من جمهور يوسف الخال قبل العمل معه وأنها تحب أن تشاهد معظم أعماله مؤكدة سعادتها بتقديم هذا العمل العربي معاً؛ خاصة أنه ينقل قصصاً واقعية من واقع المجتمع السوري واللبناني.

ومن المقرّر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني المقبل.