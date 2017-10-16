الطائرات الالمانية بالاردن تنفذ طلعة تجريبية ضد عصابات “داعش” بالعراق

ذكرت مصادر عسكرية، أن “الطائرات الألمانية التي انتقلت حديثاً من قاعدة إنجلرليك التركية إلى الأردن، نفذت أولى مهامها ضد تنظيم داعش في العراق”.

وقالت المصادر، إن “الطائرات وهي من طراز تورنادو نفذت قبل أيام مهمات استطلاعية على مناطق تواجد داعش في العراق”.

وأضافت المصادر، أن “الطلعات الجوية كانت تجريبية للقوات الألمانية”، مشيراً إلى أن “المهمة حققت نجاحاً”.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية مطلع الشهر الحالي أنها أنهت نقل قواتها من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية إلى الأردن بناءً على قرار اتخذ في حزيران الماضي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا.

وحطت في قاعدة الأزرق أربع مقاتلات ألمانية من نوع تورنادو تستخدم في مهمات استطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن الطائرات ستستأنف مهماتها “خلال أيام”.

وكانت ألمانيا قررت نقل قواتها من قاعدة إنجرليك القريبة من الحدود مع سوريا، نتيجة منع السلطات التركية نواباً ألمان من زيارة هذه القاعدة لتفقد الجنود الألمان الـ260 الذين كانوا فيها للمشاركة في إطار مهام تتعلق بعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.

وازداد تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر قيام مجلس النواب الألماني في حزيران 2016 بالاعتراف بتعرض الأرمن لإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي.