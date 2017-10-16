اطلاق نار يعطب 5 محولات ويقطع الكهرباء عن الشونة الجنوبية

أدى اطلاق نار “كثيف” الى عطب خمسة محولات كهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في منطقة الشونة الجنوبية، على ما افادت شركة توزيع الكهرباء في بيان اليوم الاثنين.

وقالت الشركة ان محولاتها تعرضت لإطلاق نار مكثف وأعمال تخريب من قبل مجهولين عند الساعة الواحدة من منتصف ليلة الإثنين، ما أدى إلى عطبها جميعاً.

ووفق البيان جاء إطلاق النار في اعقاب إجراءات لتصويب أوضاع المشتركين المخالفين، بدأتها الشركة صباح امس الأحد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومختلف الجهات المعنية في منطقة الشونة الجنوبية.

وذكر البيان أن عملية إطلاق النار أدت إلى تعطل الخطوط المغذية لمناطق لواء الشونة الجنوبية.

وعلل البيان إجراءات الشركة بان نسبة الفاقد الكهربائي في المنطقة جراء العبث والاعتداء المتكرر على الشبكة وصلت إلى نحو 55 بالمئة، فيما بلغت الكلفة الاولية لذمم مستحقة على المشتركين حوالي 7 ملايين و800 ألف دينار.

وتشمل مناطق شركة توزيع الكهرباء منطقة الجنوب (العقبة ومعان والطفيلة والكرك)، وفي الوسط تشمل (منطقة وادي الأردن, وهي المنطقة الممتدة من الحمة شمالاً وحتى الساحل الشمالي الشرقي للبحر الميت)، إضافة الى المنطقة المنطقة الشرقية وتشمل (منطقة الأزرق والصفاوي والرويشد والريشة حتى الحدود العراقية ).

وتتقاسم شركة توزيع الكهرباء مسؤولية توزيع التيار الكهربائي على المستهلكين في مختلف مناطق المملكة مع شركتي الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء محافظة اربد.