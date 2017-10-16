إسرائيل تحاكم احد شبان الضفة بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني

قدمت النيابة العامة في إسرائيل، لائحة اتهام ضد فلسطيني من سكان مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم حزب الله اللبناني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صحفي، اليوم الإثنين إن “أحمد أسامة بدوي”، تلقى تعليمات بتجنيد خلية عسكرية، وبالعمل على “تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية”.

وذكر أن لائحة الاتهام قدمت بحق بدوي، إلى المحكمة العسكرية في الضفة الغربية، وتنسب له “ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة”، دون تحديد موعد تقديم هذه اللائحة.

وأشار البيان إلى أن بدوي، انضم إلى صفوف حزب الله، خلال شهر أيار الماضي، وذلك من خلال حساب على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”.

وقال: ” كان من المفترض أن يتلقى بدوي أموالا من ضابط يتبع لحزب الله، والذي كان مسؤولا عنه، كي يشتري حاسوبا محمولا من أجل التواصل معه، وذلك من خلال برنامج كمبيوتر سري، وكان بدوي ينوي تنفيذ عمليات إرهابية، بعد تلقي تلك الأموال ولكن تم اعتقاله قبل تمكنه من القيام بذلك”.

واضاف: ” كما اتضح خلال التحقيق معه بأنه كان متورطا في تجارة الأسلحة، وفي رشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة على قوات عسكرية إسرائيلية كانت تعمل في منطقة سكنه”.

ولفت مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، إلى أن تنظيم حزب الله استخدم أسلوبا “عاديا” في تجنيد بدوي ولتشغيله.

وذكر في هذا الصدد إن “محمد عطايا”، الذي يعرف كقائد الوحدة في حزب الله، المكلفة بتنفيذ عمليات في الضفة الغربية وإسرائيل، أخفق في “عدة محاولات لتنظيم فلسطينيين”.