حزب التيار الوطني يقرر حل نفسه ويدعو مؤسسة الحكم لاشراك سائر القوى السياسية والنقابية والثقافية في صنع القرار
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جرينتش+2 03:11
إسرائيل تحاكم احد شبان الضفة بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني

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