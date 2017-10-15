صدق او لا تصدق ان نبات الشيح يشفي من سرطان الرئة

توصل أخصائيون من جامعة كاليفورنيا إلى أن نبتة “أرتيميسيا” يمكن أن تكون علاج ناجعا في مكافحة سرطان الرئة.

ويؤكد العلماء الأمريكون أن استخدام نبتة “أرتيميسيا” المسماة شعبيا بنبتة “الشيح السنوي” لوحدها في العلاج، يحد من انتشار الخلايا السرطانية بنسبة 28%، لكنه إذا تم إضافة عنصر الحديد إلى النبتة في العلاج، فإن المزيج سيدمر الخلايا السرطانية كليا.

علاوة على ذلك وكما أثبتت تجارب العلماء، فإن عشبة “أرتيميسيا” ليس لها أي تأثير سلبي على الخلايا السليمة، وأثبت التجارب أيضا أنها تحد من تكاثر خلايا الأورام الخبيثة.

يذكر أن الدواء المستخلص من هذه العشبة سيتم بيعه للأشخاص المصابين بسرطان الرئة.

وفي وقت سابق، كشف العلماء عن استخدامهم بيض الدجاج المعدل وراثيا في البحث عن علاج للسرطان.

ومن المأمول بأن تكون هذه الطريقة الغريبة أيضا، والتي يحتوي من خلالها البيض على الأدوية المنقذة للحياة، قادرة على خفض التكاليف العلاجية الحالية للسرطان، بشكل كبير.