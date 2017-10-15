تدمير السفارة القطرية في مقديشيو وجرح القائم بالاعمال

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الاحد، أن القائم بالأعمال القطري لدى الصومال، أصيب بجروح خلال تفجير شاحنة مفخخة يوم السبت في العاصمة مقديشو.

وقالت الخارجية إن التفجير الذي وقع أمام أحد الفنادق، وقتل فيه 20 شخصا على الأقل، أصاب بأضرار جسيمة مبنى السفارة القطرية الواقع بمنطقة هودان، الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية الذي يضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب.

وأكدت الوزارة أن العاملين في السفارة لم يتعرضوا لإصابات باستثناء القائم بالأعمال الذي تعرض “لإصابة طفيفة”. ونوهت بأن السلطات الصومالية وعدت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة أعضاء السفارة.

ولم تعلن حتى الآن أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير، على الرغم من أنه يحمل بصمات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف، التي غالبا ما تشن هجمات واعتداءات انتحارية في مقديشو وضواحيها.

تجدر الإشارة إلى أن دول الخليج قامت في السنوات الماضية بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة الصومالية، وبينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سبق أن أصيب موظفون فيها جراء أحد التفجيرات.