سورية تدين بشدة التوغل التركي في إدلب وتعتبره عدواناً سافراً لا علاقة له بالتفاهمات التي تمت في أستانا
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جرينتش+2 06:40
بلير يعترف انه اخطأ والرئيس بوش بمقاطعة “حماس” ارضاءً لاسرائيل

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