بعد اطلاق الرصاص.. تعليق الدراسة في مدرسة ثانوية للبنين بالبادية الشمالية

علق الدكتور عمر الهامي، مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، بالتنسيق مع متصرف اللواء الدكتور مالك خريسات اليوم الاحد، الدراسة في مدرسة الصالحية الثانوية للبنين، جراء اقتحام أولياء أمور المدرسة بالسلاح نتيجة مشاجرة بين طالبين.

وقال الهامي لوكالة الانباء الاردنية ” بترا”، ان ملاسنة جرت بين طالبين في دوام الخميس الماضي في حرم المدرسة، وقام اولياء امر احد الطلبة بالحضور الى مبنى المدرسة، حوالي الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، الا انهم لم يتمكنوا من الوصول الى الطالب الاخر، كما انه في هذه الاثناء حضر احد اولياء امر الطالب الاخر، وعلى اثر ذلك حدثت مشاجرة بينهم وتم اطلاق عدة اعيرة نارية داخل الحرم المدرسي ولم ينجم عنها اي اصابات.

واضاف ان ولي امر احد الطلبة تعرض لكدمة في وجهه، لافتا الى انه وللمحافظة على سلامة الطلبة فقد تم تعليق الدراسة لهذا اليوم في المدرسة، وابلاغ المركز الامني بالحادثة، الذي تحرك على الفور الى المكان لتطويق المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاطراف المشتركة بالمشكلة.