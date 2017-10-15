سورية تدين بشدة التوغل التركي في إدلب وتعتبره عدواناً سافراً لا علاقة له بالتفاهمات التي تمت في أستانا
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جرينتش+2 06:39
المغاربة يقبلون على التنقل بواسطة “السيارات المشتركة ” فهل يفعلها الاردنيون ؟

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