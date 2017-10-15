الغاء حفلة غنائية للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في السعودية

أعلنت الهيئة العامة السعودية للترفيه اليوم الأحد عن إلغاء حفل غنائي خيري كانت ستقيمه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في المملكة لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وفي بيان صدر عنها بهذا الصدد، كتبت الهيئة السعودية: “تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنه تم توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته نهاية شهر تشرين اول الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان”.

وأوضحت أن إلغاء الحفل جاء “لتخلّف الجهة القائمة على تنظيم الفعالية عن تقديم طلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات”.

وأهابت الهيئة في هذه المناسبة بجميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التواصل معها في المواعيد المحددة واستخراج التراخيص اللازمة عملا بالإجراءات المرعية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن نبأ احتمال تنظيم شيرين حفلها في الرياض، أغضب شريحة لا بأس بها من السعوديين، ولاسيما بعد الشائعات التي رجحت بيع تذاكر الحفل بأسعار باهظة تصل إلى 10 آلاف ريال للشخص.

وبين أصداء حفل شيرين، دعا الآلاف من السعوديين عبر موقع “تويتر” إلى إلغاء هذا الحفل ومنع تنظيمه، كما تعددت الوسومات على “تويتر”، وراج هاشتاغ بعنوان “الشعب يرفض حفلة شيرين”، احتل المركز الثاني ضمن الوسوم الأكثر تداولا، فيما بلغ عدد المشاركين في الهاشتاغ حوالي 50 ألف مغرد.