سورية تدين بشدة التوغل التركي في إدلب وتعتبره عدواناً سافراً لا علاقة له بالتفاهمات التي تمت في أستانا
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السعودية تنوي بيع جزء من شركة أرامكو لمستثمر صيني

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