اكثر من نصف الطلاب اليهود في اسرائيل يفكرون بالهجرة الى الخارج

أفادت معطيات استطلاع “إسرائيلي” للرأي، بأن 58 في المائة من الطلاب الجامعيين اليهود يفكرون بالهجرة من إسرائيل، بسبب الصعوبات المالية والبحث عن بديل أفضل.

وقالت صحيفة “معاريف” الصادرة اليوم الأحد، إن 34 في المائة من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع يفكرون في الانتقال إلى أوروبا بحال توفرت ظروف عمل جذابة، و24 في المائة أكدوا أنهم سوف سيهاجرون البلاد.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى وجود علاقة مباشرة مع جيل الطالب ورغبته في المغادرة، للحصول على فرصة لتحسين فرصه في شراء شقة أو استئجار واحدة بشروط أفضل من تلك المعروضة في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الاسرائيلية، أن موقع “جوال” هو من أجرى الاستطلاع، الذي أظهر أن 20 بالمائة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 20- 24 عامًا، يعتبرون هذه الإمكانية إيجابية، مقارنة مع 24 في المائة تتراوح أعمارهم بين 25- 29 عامًا، و31 بالمائة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا فما فوق.

وأشار إلى أن 66 بالمائة من الطالبات “الإناث” سيدرسن “ترك إسرائيل”، و57 بالمائة من الذكور، وفق نتائج الاستطلاع حسب نوع الجنس.

يذكر أن هذا ليس الاستطلاع الأول الذي يشير إلى تصاعد الرغبة في الهجرة من الدولة العبرية، فقد كشفت نتائج استطلاع للرأي العام “الإسرائيلي” نشرت معطياته في آذار الماضي، أن ثلث اليهود الذين يعيشون في إسرائيل يرغبون في الهجرة منها.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد “ميدغام” للاستطلاعات لصالح مشروع “رحلة إسرائيلية” التابع لوزارة التعليم والجيش في حكومة الاحتلال، أن 27 في المائة من اليهود في “إسرائيل” يرغبون في الهجرة لو تمكنوا من ذلك.

وتبين نتائج الاستطلاع أن الراغبين في الهجرة هم في الأساس شبان يهود تتراوح أعمارهم ما بين 23- 29 عامًا.

وصرّح مدير عام مشروع “رحلة إسرائيلية” أوري كوهين، “حقيقة أن عددًا كبيرًا كهذا يقولون إنهم سيغادرون إسرائيل لو تمكنوا من ذلك، تدل على أن الكثير من مواطني إسرائيل لا يشعرون بالانتماء للدولة، وهذا معطى مقلق ويحتم علينا مواجهة هذه القضية الصعبة”.