سورية تدين بشدة التوغل التركي في إدلب وتعتبره عدواناً سافراً لا علاقة له بالتفاهمات التي تمت في أستانا
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اعلام الخلايجة يفضحهم.. الجزيرة القطرية تروج عرائض ادانة للسياسات الاماراتية

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