قيادات الحزب الجمهوري تشكك بسلامة ترامب العقلية وتتهمه بنشر الفوضى في امريكا وتقويض السلام العالمي
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يهودية فرنسية تهزم المنافس القطري وتفوز برئاسة منظمة اليونسكو

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