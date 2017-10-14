ندوة.. مجلة “افكار” بعد خمسين عاماً

نظمت وزارة الثقافة، مساء أمس الجمعة، في قاعة الندوات في معرض عمان الدولي للكتاب ندوة فكرية بعنوان “مجلة أفكار .. التجربة والتطلعات”.

وقد تضمنت الندوة التي شارك فيها عدد من الكتاب والمثقفين الأردنيين والعرب، أوراق عمل وشهادات حول مجلة “أفكار”، التي تعنى بالثقافة والفكر والأدب والفنون وتصدر من وزارة الثقافة منذ خمسين عاما.

وتحدث الروائي جمال ناجي، رئيس تحرير المجلة، عن واقع المجلة التي تقدم الكثير من المواد الابداعية، مع غياب للثقافة الاجتماعية المدنية التي نحن بحاجة لها في مجتمعنا، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها وطننا والعالم، موضحا ان إطلاق شعار” نحو ثقافة مدنية” جاء تلبية لهذه الحاجة، لاسيما وان هذه الثقافة لم تحظ بالاهتمام المطلوب على الخريطة الثقافية العربية.

واشار عضو هيئة التحرير الدكتور سمير قطامي، في ورقته إلى المجلات الثقافية التي صدرت في المملكة ومنها “الأفق الجديد” التي أصدرها الأديب أمين شنار، موضحا ان مجلة أفكار صدرت في حزيران عام 1966 عن دائرة الثقافة ولم تكن وزارة حينها، وان أول رئيس تحرير للمجلة كان الشاعر عبد الرحيم عمر، ومن كتابها عبد الحميد شرف، وأحمد فارس الشدياق، وعيسى الناعوري، وخليل السالم، وآخرون.

وعرضت أستاذة التاريخ، ورئيس تحرير المجلة سابقا الدكتورة هند أبو الشعر، مسيرتها مع المجلة ككاتبة، ومن ثم رئيس هيئة تحرير، والتحديات التي واجهت المجلة، فيما أشار الكاتب العراقي عواد علي، أحد أقدم كتاب المجلة، الى ان المجلة أحدثت نقلة نوعية بين المجلات الثقافية العربية منذ تأسيسها، وما زالت في تطور مستمر من خلال تواجدها على شبكة الإنترنت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وقال مدير الدراسات والنشر في الوزارة الكاتب مخلد بركات، ان مجلة أفكار استطاعت ان تكرس نفسها كمجلة فكرية رائدة، تلامس الابداع المحلي والعربي، ونافذة يطل منها المبدعون.