قيادات الحزب الجمهوري تشكك بسلامة ترامب العقلية وتتهمه بنشر الفوضى في امريكا وتقويض السلام العالمي
أهم العناوين
جرينتش+2 02:45
صحافة المستقبل.. طائرات للاخبار دون طيارين ومقالات لا تحتاج لصحفيين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني