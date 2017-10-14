قيادات الحزب الجمهوري تشكك بسلامة ترامب العقلية وتتهمه بنشر الفوضى في امريكا وتقويض السلام العالمي
أهم العناوين
جرينتش+2 02:46
حكومة رجال الأعمال سبب داء الأقتصاد المصري ودماء الفقراء مسكنات

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني