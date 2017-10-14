تنظيم داعش “مسيحي” يقتل عشرات المسلمين في افريقيا الوسطى

قتل متمردون مسيحيون من ميليشيا “انتي بالاكا” 20 مسلماً على الأقل داخل مسجد في بلدة كيمبى في جنوب وسط جمهورية إفريقيا الوسطى. وأمرت السلطات المحلية بإعلان حالة الحداد خمسة أيام في البلدة.

وقال عبد الرحمن بورنو، رئيس مجلس شيوخ كيمبى، امس الجمعة إن المتمردين حاصروا المسجد وهاجموه في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضاف أن المهاجمين أعدموا إمام المسجد ونائبه. وأمرت السلطات المحلية بإعلان حالة الحداد خمسة أيام في البلدة.

ويشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى الغنية بالماس، ولكنها تعاني من الفقر، تواجه أزمة منذ أواخر عام 2012 عندما اندلع العنف مجدداً بين المسلمين والجماعات المسيحية المتمردة. وبعد فترة من الهدوء النسبي في عام 2016، اندلع القتال مرة أخرى في أوائل عام 2017 في مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد.