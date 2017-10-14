بعد حوار 45 دقيقة.. ابن سلمان يستثمر بـ 45 مليار دولار

كشف ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك اليابانية، جانباً من لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر، وتحدث كيف أقنعه باستثمار 45 مليار دولار في صندوق استثماري للتكنولوجيا.

وهكذا وافق الأمير محمد بن سلمان، على دفع 45 مليار، دون ان يستغرق الأمر الكثير من النقاش معه لإقناعه بدفع هذا المبلغ المذهل، حيث لم يتطلب الأمر سوى حديث استغرق 45 دقيقة لتُصبح الأموال السعودية في خزينة شركة سوفت بنك اليابانية.

جاء ذلك في لقاء مصوَّر، ظهر فيه ماسايوشي سون على شاشة تلفزيون بلومبيرغ الأميركي، ولم يخلُ حديثه عن الصفقة الضخمة من الضحك عندما كان يتحدث عن نقاشه مع ابن سلمان.

وبينما كان المذيع يسأل رئيس البنك كيف أقنع بن سلمان خلال ساعة واحدة بالصفقة؟! قاطعه ماسايوشي سون قائلاً: “لا لا، هذا غير صحيح، 45 دقيقة 45 مليار دولار”، وأضاف وهو مبتسماً: “مليار دولار في الدقيقة الواحدة”.

وكشف ماسايوشي سون عما قاله لولي العهد بن سلمان عند أول لقاء بينهما: “جئتَ إلى طوكيو لأول مرة، وأود تقديم هدية لك، هدية طوكيو قيمتها تريليون دولار، فاتسعت عيناه (بن سلمان)! وقال: حسناً. الأمر فعلاً مثير، فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار”.

وكان ابن سلمان التقى ماسايوشي في نهاية تشرين الأول 2016، بمكتبه في العاصمة اليابانية طوكيو، عندما كان يتقلد منصب ولي ولي العهد، ووزير الدفاع.

وكانت شركة سوفت بنك أعلنت في أيار 2016، أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

والسعودية هي أكبر المستثمرين في صندوق رؤية سوفت بنك، ويليها بنك “SoftBank” الياباني. وتشمل قائمة المستثمرين الآخرين شركة آبل و”Qualcomm” و”Foxconn” و”Shar” و”مبادلة”، أحد صناديق الثروة السيادية في الإمارات.

ومن بين القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق “تقنية إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والحوسبة، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات عن بعد، ومجال التقنية الحيوية، وحلول الحوسبة السحابية وبرمجياتها، وحلول التسوق عبر الإنترنت، وحلول التقنية المالية”، وفقاً لوكالة رويترز.

وخلال العام الماضي، استثمر صندوق “سوفت بنك” في شركات وتطبيقات التكنولوجيا، بعضها يقدم خدمة تبادل الرسائل عبر الإنترنت، وأخرى للبيع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، كما استثمر في شركة “Riovant” التي تقوم بإجراء بحوث حول الأدوية، بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأميركية.

جدير بالذكر ان الملياردير ماسايوشي هو رئيس بنك سوفت، وأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية المعروفة في اليابان.