قيادات الحزب الجمهوري تشكك بسلامة ترامب العقلية وتتهمه بنشر الفوضى في امريكا وتقويض السلام العالمي
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جرينتش+2 10:15
القحطاني يتوعد قادة قطر بالصلب حال اقدامهم على ضرب شعبهم

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