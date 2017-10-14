الجيش السوري يفرض حصاراً كاملاً على داعش في دير الزور

نجح الجيش السوري امس الجمعة بدعم عسكري روسي بفرض حصار كامل على مدينة دير الزور، لإنهاء وجود تنظيم داعش المتطرف في الضفاف المقابلة للمدينة.

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الجمعة، أن القوات الحكومية في سوريا تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من تحقيق تقدم استراتيجي والسيطرة على كامل الضفاف المقابلة للمدينة، وبالتالي فرض طوق بشري كامل يضيق الحصار بشكل أكبر على تنظيم “داعش” داخل أحياء مدينة دير الزور في الضفة الغربية من النهر”.

ونقلت وكالة “سانا” السورية للأنباء الرسمية أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات ضد تحصينات ونقاط انتشار مقاتلي “داعش”، أدت إلى القضاء على آخر تجمعات التنظيم في قرية “حطلة” على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأضافت الوكالة أن الجيش تمكن أيضا من السيطرة على دوار الحلبية في منطقة الصالحية، على المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، وتابع عملياته باتجاه جسر السياسية، ليقطع بذلك كامل طرق إمداد إرهابيي “داعش” المنتشرة في أحياء من المدينة.

وإلى الجنوب الشرقي من مدينة دير الزور “تمكنت وحدات الجيش في مدينة الميادين من التقدم واستعادة حيي البلعوم والمديحي في حين قضت على آخر تجمعات الإرهابيين في مدرسة الصناعة وشركة الكهرباء في المدينة”.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، سيساهم هذا التقدم في إنهاء وجود التنظيم في الضفة الشرقية المواجهة لمدينة دير الزور ورصد مناطق مقابلة للنهر من مدينة دير الزور ناريا وتحجيم حركة التنظيم في هذه المناطق المرصودة ناريا.