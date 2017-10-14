قيادات الحزب الجمهوري تشكك بسلامة ترامب العقلية وتتهمه بنشر الفوضى في امريكا وتقويض السلام العالمي
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جرينتش+2 02:46
أمريكا تمنح لبنان عبر الاردن معدات عسكرية منتهية الصلاحية

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