"ابو مازن" يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل
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عمرو دياب يبدأ استعداداته لفيلمه الجديد وسط اشاعه حبه للبطلة

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