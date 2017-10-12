عمرو دياب يبدأ استعداداته لفيلمه الجديد وسط اشاعه حبه للبطلة

التقى الفنان المصري عمرو دياب مع أصدقائه وفريق العمل في فيلمه الجديد بمناسبة عيد ميلاد النجم المصري الكبير.

ونشر موقع “اليوم السابع” عددا من الصور للنجم بصحبة فريق العمل، يترأسه المخرج طارق العريان والمؤلف تامر حبيب، حيث يتم حاليا الاتفاق على الخطة الفنية المناسبة لتصوير الفيلم.

سوف تقوم بدور البطولة في الفيلم الفنانة دينا الشربيني، وسوف ينتجه تامر مرسي، واتفق الجميع على ضرورة أن يتناسب حجم العمل الفني مع تاريخ ونجومية “الهضبة” عمرو دياب.

وتحدد بشكل مبدئي موعد بدء التصوير، في يناير المقبل، على أن يعرض الفيلم في دور السينما، صيف عام 2018.

ويذكر أن عمرو دياب كان قد شارك من قبل في أفلام: “آيس كريم في جليم”، “ضحك ولعب وجد وحب”، “العفاريت”، كما ظهر كضيف شرف في فيلم “السجينتان”.

وكانت كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة “يا أجمل عيون” قد أثارت جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتغزله في نساء برج الحوت. حيث تقول كلمات الأغنية “ﻳﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﻭﺃﺣﻠﻰ ﻋﻴﻮﻥ ﺻﺤﻴﺘﻲ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ.. ﺻﺤﻴﺘﻲ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﺩ ﻭﺳﺎﻓﺮﺗﻲ ﻟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ.. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺑﺤﺒﻚ ﻣﻮﺕ ﻭﺑﺤﺐ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺤﻮﺕ”، لتصب تلك الكلمات النيران في وقود الإشاعات المنتشرة حول علاقة الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، ذلك أنها من مواليد برج الحوت.

وكانت مديرة أعمال عمرو دياب، هدى الناظرة، قد عقبت في وقت سابق على هذه الشائعات خلال تصريحاتها الصحفيّة، قائلة إن أي شخص يريد أن يشتهر يضع اسمه في جملة مفيدة مع عمرو دياب، وأضافت: “لا علاقة بين عمرو ودينا، والهضبة مشغول فقط بالتحضير لألبومه الجديد، ولا يهتم بمثل هذه الشائعات”.

أما دينا، فقالت خلال استضافتها في برنامج “فحص شامل”، المذاع على فضائية “الحياة”: “أنا مش في علاقة حب”، وأضافت أنها قررت التركيز على عملها فقط، وعدم الدخول في علاقات عاطفية، بسبب فشل علاقاتها جميعا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى رغبتها في الاهتمام بأهلها.

وتعليقا على غناء عمرو دياب لبرج الحوت نشرت الفنانة وفاء عامر على صفحتها الشخصية: “غنيلي أنا كمان يا عمرو ماليش دعوة”، وكذلك علق الفنان محمد هنيدي على الأغنية بطريقة ساخرة، حيث نشر صورة من فيلمه الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية” على صفحته على الفيسبوك، معلقا عليها: “أنا مش برج الحوت يا خلف”، كما علقت النجمة هند صبري على موقع تويتر: “عايزة أغنية لبرج الدلو يا إبراهيم”.

من جانبه علق الملحن عمرو مصطفى على أغنية دياب “برج الحوت” التي قام بتلحينها: “زوجتي العزيزة برج الحوت، وعشرة عمري وشريكة نجاحي، أظن الرسالة وصلت، مافيش أغنية في العالم بتوصل غير لما تكون صادقة، الكلمات صادقة صدرت من الشاعر، تركي آل شيخ، ولحنتها بصدق، ووصلت لعمرو دياب فغناها بصدق، فنجحت بصدق. هذه هي الحكاية”.