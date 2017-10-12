"ابو مازن" يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل
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جرينتش+2 07:16
عروس “داعش” البريطانية هربت من الرقة لتلاقي الموت على حدود العراق

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