عروس “داعش” البريطانية هربت من الرقة لتلاقي الموت على حدود العراق

كشفت الصحافة البريطانية عن مصير جهادية بريطانية شهيرة بلقب “عروس داعش”، خلال هروبها من معقل التنظيم الإرهابي في مدينة الرقة السورية.

اوقالت صحيفة “الصن” البريطانية إن “عروس داعش”، سالي جونز، التي تبلغ من العمر 50 عاما، قتلت، بغارة لطائرات بدون طيار أمريكية، خلال هروبها من الرقة إلى الحدود العراقية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الموسيقية البريطانية السابقة، التي كانت مقيمة في مقاطعة “كنت” البريطانية، أصيبت إصابات بالغة، خلال هروبها من الرقة، ولاقت حتفها بعدها بفترة وجيزة.

وكانت جونز قد سافرت إلى سوريا في عام 2013، مع زوجها وابنها، وانضمت إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، لتصبح واحدة من أكثر “نساء داعش” المطلوبات في العالم.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مسؤولين استخبارات أمريكيين أكدوا أن جونز قتلت في غارة لطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود السورية العراقية حزيران الماضي، خلال تصدي القوات الأمريكية لمحاولة فرار عدد من عناصر التنظيم الإرهابي للحدود العراقية.

ولكن من غير الواضح، والقول لـ”الصن”، إذا ما كان ابنها، جوجو” البالغ من العمر 12 عاما، والذي سبق وظهر في مقاطع دعائية لـ”داعش”، قتل في تلك الغارة أم لا.

ورجح المسؤولون الأمريكيون أن يكون جوجو قتل في تلك الغارة، لأنه معروف قربه الدائم من والدته.