صرف مكافأة مالية لجندي اسرائيلي قتل فلسطينياً وهو جريح

صرف الجيش الإسرائيلي مكافأة مالية لأحد جنوده المدانين بقتل شاب فلسطيني جريح من الخليل عام 2016.

وقرر موتيي ألموز رئيس قسم ما يعرف باسم ” الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي”، دفع كامل المكافأة المالية للجندي الإسرائيلي اليؤور أزاريا، وفقا لقانون الجنود المسرحين، وهبة التسريح من الخدمة والتوفير الشخصي، خلال فترة خدمته في الجيش، التي استغرقت عاما ونصف العام.

وكان أزاريا أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف في اذار 2016 وهو جريح، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأدين أزريا في المحكمة العسكرية في تل أبيب بتهمة القتل من الدرجة الثانية.

وسيحصل أزاريا على مبلغ يعادل 7 آلاف دولار، وهي نصف المبلغ الذي يتلقاه كل جندي مسرح، ويأتي الخصم لأنه لم يستكمل فترة الخدمة لثلاث سنوات.

وجاء قرار تحرير قسم من الأموال لأزاريا، استكمالا لقرار غادي إيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي، تقليص أربعة أشهر من محكومية الجندي (حيث سيمضي أزاريا في السجن 14 شهرا بدلا من 18 شهرا، وفق ما أقرته المحكمة العسكرية.