"ابو مازن" يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل
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جرينتش+2 02:59
صرف مكافأة مالية لجندي اسرائيلي قتل فلسطينياً وهو جريح

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