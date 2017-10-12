"ابو مازن" يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل
أهم العناوين
جرينتش+2 07:16
تخوف الاسلاميين السودانيين من دفع ثمن التقارب بين امريكا والبشير

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني