الحرائق بعد الاعاصير تداهم الولايات الامريكية وتعيث فيها قتلاً وتدميراً

قضى ما لا يقل عن 23 شخصا، في حرائق هائلة اجتاحت كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، ولا سيما منطقة “نابا” المنتجة للنبيذ، وسط توقعات بأن يسوء الوضع أكثر.

وحذر مسؤول قسم الأحراج والحماية من الحرائق في كاليفورنيا كين بيملوت خلال مؤتمر صحفي أمس، بأن الوضع “سيستمر في التفاقم قبل أن يبدأ بالتحسن” مؤكدا “سيكون الأمر طويلا”.

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الكوارث الطبيعية في الولاية.

والتهم 22 حريقا منذ يوم الأحد الماضي حوالي 70 ألف هكتار من الأراضي في ثماني مناطق بكاليفورنيا، وقد أججتها رياح تتجاوز سرعتها في بعض الأحيان 60 كلم في الساعة، وسط رطوبة منخفضة لا تتعدى 8%.

وأفادت أجهزة الإطفاء بتدمير ما لا يقل عن 3500 مبنى بين منازل ومتاجر.

ويعمل أكثر من ثمانية آلاف رجل إطفاء على مكافحة الحرائق، تدعمهم أكثر من سبعين مروحية وثلاثين طائرة قاذفة للمياه، ومئات الآليات على الأرض.