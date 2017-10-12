الجيش العراقي يسقط طائرة مسيرة تابعة للبشمركة جنوب شرق الموصل

أسقط الجيش العراقي، اليوم الخميس، طائرة تابعة لقوات البشمركة في منطقة متنازع عليها جنوب شرق الموصل.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة “مسيرة”، تابعة لقوات البشمركة في الأجواء المتنازع عليها.

وتابع المصدر قائلا: “أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للفرقة 16 بالجيش العراقي طائرة مسيرة تابعة لقوات البشمركة في أجواء منطقة متنازع عليها جنوب شرق الموصل”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الطائرة في مهمة استطلاعية في أجواء ناحية النمرود، وكانت تقوم بتصوير انتشار قوات الفرقة بالناحية وحولها، وهي من المناطق المتنازع عليها ويحظر على طائرات الاستطلاع تصويرها من أية جهة كانت.